Великая транспортная пустыня: урбанист раскритиковал план возможной застройки ЭКСПО-парка в Екатеринбурге

Эксперта возмутили тупики и далекие остановки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

На этой неделе уральцам презентовали заявочную книгу Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 с подробными планами строительства нового "города в городе". Урбанист "Город.PRO" Владимир Злоказов выступил с резкой критикой проекта, назвав его "транспортной пустыней".

Эксперта возмутило то, что улица Татищева в новом районе заканчивается тупиком, как и трамвайные пути, которые не идут по жилым районам.

– В результате большая часть ЭКСПО-района становится огромной транспортной пустыней – местностью, откуда невозможно выехать на общественном транспорте (все остановки слишком далеко), – объясняет Владимир Злоказов.

Урбанист уверен, что стоило продолжить существующую транспортную схему на ВИЗе.

– Там три транспортный коридора – улица Металлургов, улица Крауля и улица Татищева. Казалось бы, эту схему сложно испортить, но наши планировщики в этом преуспели. Татищева прерывается. Вокруг Крауля нет плотной городской застройки, но есть какая-то зияющая пустота. При этом застройка тяготеет к береговой линии, где с транспортом будет плохо, – подчеркнул Владимир Злоказов.

Накануне НАША подробно разбиралась, зачем Екатеринбургу проводить ЭКСПО.

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