В 2018 году в Свердловских лесах посадят 30 миллионов новых деревьев

Саженцы для посадки уже заготовлены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В год экологии в Свердловской области посадили почти пять тысяч гектаров леса. Как сообщает департамент информационной политики губернатора региона, план по лесовосстановлению выполнен 102%.

Также активно идет подготовка к следующему году.

– Для посадки леса в будущем году выращено 30 миллионов саженцев. Этого объема будет достаточно для посадки леса по государственному заданию весной 2018 года на свободных от аренды лесных территориях, – рассказали в правительстве Свердловской области.

В этом году восстанавливать лес лесникам помогали добровольцы, посадившие полумиллион деревьев и очистившие от мусора 35 гектаров леса.

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