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В Екатеринбурге до конца января закрывают парковку на площади 1905 года

В Екатеринбурге до конца января закрывают парковку на площади 1905 года
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Фото: Google Maps
Там начнется строительство ледового городка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Екатеринбурге с 13 ноября и до 29 января закроется парковка на площади 1905 года. Это связанно со строительством ледового городка.

Напомним, что в этом году городок будет посвящен трем темам: 295-летию города, ЭКСПО-2025 и Чемпионату мира по футболу 2018. Строить ледовый городок традиционно будет компания "Айс-проект 2000". Стоимость работ оценена в 22,9 миллиона рублей

  • До этого в мэрии рассказывали, что в городке станет больше касс, а на новогодней елке появится новая иллюминация.
  • Добавим, что в Нижнем Тагиле чиновники заявили, что ледовый городок станет частично платным.

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Олег Галимов, 10.11.2017, 12:57
Тэги: Авто, Новости
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