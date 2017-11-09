В Екатеринбурге эвакуировали здание миграционного центра в Пионерском районе

Предположительно, причиной стало сообщение о заложенной бомбе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В столице Урала эвакуировали здание миграционного центра на Сулимова, 46. В соцсетях горожане рассказывают, что причиной эвакуации стало сообщение о минировании.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что комментарии по этому поводу будут даны "по итогам полицейской проверки".

В региональном ФСБ отметили, что сейчас идет проверка информации.

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