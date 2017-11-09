В Екатеринбурге «Колизей» снова закрылся, не проработав и месяца

Здесь будут менять системы канализации и отопления.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
Старейший кинотеатр Екатеринбурга "Колизей" вновь закрывают на реконструкцию, сообщает портал "Моменты".
С сайта уже убрали расписание сеансов, которые были расписаны до 19 декабря, фильмы планировалось показывать по пятницам и выходным. В самом кинотеатре сказали, что здание закрыто на реконструкцию: там решаются вопросы с канализацией и отоплением. Часть сеансов перенесли в кинотеатр "Салют".
— Здание требует капитального ремонта, так как это памятник архитектуры, приходится все долго согласовывать, — пояснил директор Сергей Федяков.
- Изначально в кинотеатре планировали полностью обновить зрительный зал, а на втором этаже открыть винный бар и книжный магазин.
- Открытие обновленного "Колизея" состоялось 21 октября, гости пришли в вечерних нарядах и ужинали при свечах.