В Екатеринбурге перестанут бесплатно кормить украинских школьников

Постановление об отмене субсидий подписал Александр Якоб.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Сити-менеджер Екатеринбурга подписал постановление об отмене субсидий на школьное питание для беженцев из Украины. Ранее на это выделяли до 76 рублей в день. Такое решение обусловлено изменениями областного закона об образовании.

До этого субсидии выдавались учащимся 5–11 классов, которые являются детьми граждан Украины прибывших в Россию в поисках убежища. Отметим, что размер субсидии до 76 рублей в день – это столько же, сколько для детей из многодетных семей и сирот.

Помогать беженцам с Украины в Еатеринбурге начали в декабре 2014 года. Тогда Свердловская область приняла 662 переселенца, которым организовывали трехразовое питание.

Добавим, что субсидии по 65 рублей в день сохранятся для учащихся 1–4 классов.

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