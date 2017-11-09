В Екатеринбурге подвели итоги конкурса «Народный участковый»

Он работает на Уралмаше. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017 Старший лейтенант Евгений Светлов победил в голосовании, ежегодно проводимом екатеринбургской полицией. Зона ответственности участкового – дома, расположенные на Уралмаше. За Светлова проголосовали 11348 человек. – Мероприятие направлено на повышение эффективности работы участковых уполномоченных столицы Урала в сфере предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений и административных правонарушений, а также рост профессионального мастерства сотрудников полиции, повышение престижа службы в органах внутренних дел в глазах населения, – рассказали в ГУ МВД по Свердловской области. На сегодняшний день в Екатеринбурге несут службу более 300 участковых. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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