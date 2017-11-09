В Екатеринбурге суд лишил водительских прав женщину, которая никогда их не получала

Это было сделано за "прегрешения" ее мужа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Екатеринбурге местная жительница пошла сдавать на права и выяснила, что у нее по суду их уже отобрали, пишет Ura.ru.

Екатеринбурженка Ольга Плотникова пошла учиться на курсы в автошколу и, оформляя документы, узнала, что в марте 2017 года мировой судья участка № 7 Ленинского района заочно лишил ее прав на полтора года со штрафом 30 тысяч рублей.



Как оказалось, это наказание она получила за мужа, который в феврале был задержан за рулем в нетрезвом виде. Автомобиль "Рено", на котором ехал мужчина, зарегистрирован на Ольге.

– Вся совокупность свидетельств свидетельствует о том, что Плотникова О. В., являясь владельцем транспортного средства, передала управление автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения. У суда нет оснований не доверять данным доказательствам, они добыты в соответствии с требованиями закона, согласуются друг с другом, – указано в судебном решении.

При этом сама Плотникова утверждает, что даже не знала о проведении суда и принятом решении. Адвокаты, к которым обратилась Ольга, считают, что суд в данном случае был неправ. И в подобных случаях в других областях все такие решения были в итоге отменены.