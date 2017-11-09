В парке Маяковского начали заливать каток

В этом году ледяная площадка будет больше 4000 квадратных метров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
В парке Маяковского началась активная подготовка к зимнему сезону. Теперь в ночное время сотрудники парка заливают традиционный каток.
фото: пресс-служба ЦПКиО им. Маяковского
В этом году его площадь составит более 4000 квадратных метров.
– Уже совсем скоро гости нашего парка смогут покататься на коньках по центральной аллее, провести активно свой досуг и почувствовать праздничную атмосферу наступающего Нового года, – рассказали в администрации ЦПКиО.
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Напомним, что этой осенью главный парк города оказался в центре скандала, связанного с неоднозначными памятниками, которые больше напоминают могилы.
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