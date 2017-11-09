В Свердловской области объявили предупреждение о смоге

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности будут сохраняться до вечера 14 ноября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
Уральский гидрометцентр объявил предупреждение о смоге в Свердловской области.
По данным синоптиков, с 20 часов 11 ноября по 20 часов 14 ноября на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. В ближайшие дни в области ожидается облачная погода с прояснениями, слабым ветром и без осадков, что может спровоцировать накопление вредных примесей в атмосферном воздухе.
В гидрометцентре отмечают, что на данный момент задымленности атмосферы и появление несвойственного воздуху запаха не фиксируется.
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