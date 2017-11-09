В Свердловской области суд наказал мужчину за преступление, которого он не совершал

Жителю Североуральска вынесли приговор из-за мужчины, который использовал поддельные документы с его именем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В Североуральске осудили мужчину за преступление, которое совершил другой человек, сообщили в областной прокуратуре.

В октябре 2016 года суд вынес приговор местному жителю за управление 27 сентября автомобилем в пьяном виде. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1 год 6 месяцев. Вместе с тем, в июне следующего года другого жителя Североуральска признали виновным в использовании поддельных документов: мужчину остановили полицейские 27 сентября, и он предъявил им удостоверение на чужое имя.

– Причиной подделки водительского удостоверения стало то, что ранее он привлекался к ответственности за управления транспортным средством в состоянии опьянения, был подвергнут наказанию в виде лишения водительских прав. После чего он и решил использовать поддельное водительское удостоверение на чужое имя, – сообщили в прокуратуре.

Позже мужчину признали виновным в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения и приговорили к 250 часам обязательных работ и лишению водительских прав на 2 года.

Прокуратура опротестовала судебное решение в отношении мужчины, который не совершал преступления. В итоге постановление мирового судьи было отменено.

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