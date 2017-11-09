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В выходные закрывают улицу около Макаровского моста

В выходные закрывают улицу около Макаровского моста
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Фото: екатеринбург.рф
Движение будет перекрыто с утра 11 ноября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

В ближайшие выходные строители перекроют улицу Гражданскую в районе Макаровского моста.
 
Как сообщили в пресс-службе мэрии, отрезок от Челюскинцев до Некрасова будет закрыт для проезда с 8 утра 11 ноября до 6 вечера 12 числа. 
 
Проезду автомобилей помешает строительство сети теплоснабжения.

  • Также продлили перекрытие улицы Машинистов от Гражданской до 3 Интернационала. 

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Марина Подкорытова, 10.11.2017, 18:10
Тэги: Дороги, Жизнь в городе
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