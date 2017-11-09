В выходные закрывают улицу около Макаровского моста

Движение будет перекрыто с утра 11 ноября. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017 В ближайшие выходные строители перекроют улицу Гражданскую в районе Макаровского моста. Как сообщили в пресс-службе мэрии, отрезок от Челюскинцев до Некрасова будет закрыт для проезда с 8 утра 11 ноября до 6 вечера 12 числа. Проезду автомобилей помешает строительство сети теплоснабжения. Также продлили перекрытие улицы Машинистов от Гражданской до 3 Интернационала. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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