Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО представит балерина Илзе Лиепа

Презентация пройдет в Париже.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017

Заявку Екатеринбурга на право проведения международной выставки ЭКСПО-2025 представит лауреат государственной премии РФ и национальной театральной премии "Золотая маска" Илзе Лиепа. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.

– Это невероятно! В мире нет такого, чтобы где-то в городах открывалось профессиональное хореографическое училище. Вы являетесь владетелями чего-то совершенно уникального. Открытие хореографического училища возможно потому, что у нас очень серьезные и глубокие традиции. Для меня большая честь, что губернатор пригласил меня быть спикером в Париже, когда будет представляться идея ЭКСПО. Это большая честь, большая ответственность, поэтому я представляю вас, я представляю Урал, Екатеринбург, и я преисполнена волнением, ответственностью и надеюсь, что у меня все получится хорошо, – цитирует балерину департамент информационной политики.