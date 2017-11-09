Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО представит балерина Илзе Лиепа

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 10.11.2017
Заявку Екатеринбурга на право проведения международной выставки ЭКСПО-2025 представит лауреат государственной премии РФ и национальной театральной премии "Золотая маска" Илзе Лиепа. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.
– Это невероятно! В мире нет такого, чтобы где-то в городах открывалось профессиональное хореографическое училище. Вы являетесь владетелями чего-то совершенно уникального. Открытие хореографического училища возможно потому, что у нас очень серьезные и глубокие традиции. Для меня большая честь, что губернатор пригласил меня быть спикером в Париже, когда будет представляться идея ЭКСПО. Это большая честь, большая ответственность, поэтому я представляю вас, я представляю Урал, Екатеринбург, и я преисполнена волнением, ответственностью и надеюсь, что у меня все получится хорошо, – цитирует балерину департамент информационной политики.
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Напомним, что на этой неделе в Москве презентовали заявочную книгу Екатеринбурга.
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По словам губернатора Евгения Куйвашева, в случае получения право на ЭКСПО, в городе построят новый микрорайон.
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