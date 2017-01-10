Более половины суицидов в Свердловской области происходит из-за пьянства

В большинстве случаев специалистам удается спасти отчаявшихся уральцев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Из общего числа суицидов в Свердловской области более половины совершается после употребления алкоголя. Об этом 11 января 2017 года сказал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

Эмоциональный порыв

Специалист объясняет, что чаще всего суицид — это эмоциональный порыв, поэтому люди прибегают к средствам, которые не приводят к смерти.

— Среди суицидов — 50-55% совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Если говорить из общего числа, то 80% попыток совершаются с помощью медикаментозных или немедикаментозных препаратов (отравление — прим. ред.). К счастью, благодаря токсикологической службе и оперативной работе специалистов, удается спасти людей, — поясняет Перцель.

Главный токсиколог области Андрей Чекмарев в свою очередь уточняет, что чаще всего в ход идут препараты, которые оказываются у людей под рукой — в домашней аптечке.

Люди травятся из-за бережливости

В целом отравление лекарствами занимает первое место среди пациентов токсикологического центра.

— За новогодние праздники к нам поступило 35 человек. На первом месте — отравление лекарственными препаратами, затем идет метанол, наркотические препараты и уксусная кислота, — сказал Чекмарев.

Всего в 2016 году в токсикологический центр, которым заведует Андрей Чекмарев, поступило от 300 до 350 пациентов. В 70% случаев причинами стали алкоголь и наркотики. Остальные пациенты попали в больницу из-за своей забывчивости.

— Это случайные отравления. Часто люди ради бережливости переливают средства бытовой химии в бутылки из-под газировки. Затем забывают, что там, и выпивают. Или некоторые любят пельмени с уксусом. Размешают соус, а потом забудут и выпьют. Чаще всего бытовые отравления приходятся на осенний период, когда готовятся запасы на зиму и используется укусу, — сказал главный нарколог Свердловской области.