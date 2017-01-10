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С рейса Сочи – Екатеринбург сняли буйного уральца

С рейса Сочи – Екатеринбург сняли буйного уральца
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Екатеринбуржец поднялся на борт в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

40-летнего екатеринбуржца сняли с рейса № 5602 Сочи - Екатеринбург из-за неадекватного поведения на борту, сообщает Life.ru сегодня, 11 января.
 
Мужчина начал буйно себя вести сразу после посадки в аэропорту Сочи, когда остальные пассажиры сели по своим местам. Екатеринбуржец, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал нецензурно выражаться и привлекать к себе внимание.
 
Стюардессы пытались успокоить пассажира, однако их попытки не увенчались успехом, и бортпроводники были вынуждены вызвать наряд полиции.
  • Стражи порядка сняли с самолета дебошира и составили в отношении него протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство. 

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Маша Шмурыгина, 11.01.2017, 14:25
Тэги: Самолет
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