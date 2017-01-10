Десять незнакомых слов, которые жители Екатеринбурга чаще всего искали в «Яндексе»

«Яндекс» составил рейтинг слов, значениями которых екатеринбуржцы интересовались чаще всего в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Специалисты «Яндекса» определили топ-10 незнакомых слов, которые чаще всего искали в 2016 году жители Екатеринбурга.

Лидером рейтинга стало слово «лабутены», о которых поет в своей песне «Экспонат» группа «Ленинград». Песня возглавила российский чарт на iTunes и получила Российскую национальную музыкальную премию в номинации «Лучшее музыкальное видео». стало слово «лабутены», о которых поет в своей песне «Экспонат» группа «Ленинград». Песня возглавила российский чарт на iTunes и получила Российскую национальную музыкальную премию в номинации «Лучшее музыкальное видео». Клип «Экспонат» собрал около 70 миллионов просмотров за 3,5 месяца на канале YouTube.

Лабутены – туфли с красной подошвой, автором которых является французский дизайнер Кристиан Лубутен. Красная подошва является отличительным знаком обуви модельера.

Вторую строчку заняло слово заняло слово «любовь» , которое было лидером прошлогодних рейтингов и которое подвинули лабутены.

На третьем месте – слово «глютен», значением которого часто интересовались екатеринбуржцы. Глютен – термин, объединяющий группу запасающих белков в семенах – слово «глютен», значением которого часто интересовались екатеринбуржцы. Глютен – термин, объединяющий группу запасающих белков в семенах злаков . Глютен имеет большое значение в приготовлении хлеба. С непереносимостью глютена связано заболевание целиакия, при котором пациенты не должны употреблять продукты с содержанием клейковины.

Четвертую строчку получило слово получило слово «эпитет» , определение которого екатеринбуржцы активно искали в прошлом году – в рейтинге 2015 года эпитет занял третье место.

На пятом месте расположился еще один термин – «метафора», на шестом – слово «сквирт». Седьмую строчку занял запрос «толерантность что это» (в рейтинге запросов за 2015 год этот термин находился на шестом месте), восьмую – слово «оксюморон», означающее стилистическую фигуру или стилистическую ошибку – сочетание несочетаемого.

Девятое место – у термина «фразеологизм». Наконец, на последнем месте в рейтинге запросов 2016 года – слово «гомункул». Гомункул, в представлении алхимиков Средневековья, был человекоподобным существом, которое можно было вырастить в искусственных условиях. В средневековых рисунках гомункула изображали как маленького человечка, который попадает в организм женщины, где постепенно увеличивается.

Среди слов и фраз, не попавших в свежий рейтинг, но присутствовавших в рейтинге 2015 года – «уфадти извещение» (четвертое место), овуляция (пятое место), кек (седьмое место), дефолт (восьмое место), рентабельность и синонимы на девятом и десятом местах соответственно.

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