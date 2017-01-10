Екатеринбуржцы стали чаще ссориться с родственниками из-за новогодних каникул

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
В новогодние каникулы на телефон доверия стали чаще поступать жалобы от екатеринбуржцев на конфликты с родственниками. Об этом 11 января 2017 года сказал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.
Специалист объясняет эту тенденцию тем, что во время каникул родственники проводят больше времени друг с другом.
—Когда люди находятся вместе, они вспоминают о прошлых обидах, недоговоренностях, что ведет к обострению в семейных отношениях, — отмечает руководитель клиники неврозов.
В целом же за 2016 год третье место среди жалоб на телефон доверия занял алкоголизм.
— Проблемы, связанные с зависимостью и алкоголизмом, по частоте занимают примерно третье место. Это болезненная тема для наших жителей, — сказал психотерапевт.
- Также в 2016 году, по данным психотерапевта, участились звонки, в которых горожане рассказывают о своих страхах, связанных с потерей работы. Вместе с тем в новогодние праздники не зафиксировано всплесков психических расстройств. Токсикологи также не заметили, чтобы новогодние праздники существенно повлияли на статистику отравления алкоголем.
- В конце декабря 2016 года Минздрав Свердловской области озвучил самые частые предновогодние проблемы уральцев, с которыми они обращались на ведомственный телефон доверия.