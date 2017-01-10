Екатеринбуржцы стали чаще ссориться с родственниками из-за новогодних каникул

Психотерапевт перечислил главные проблемы горожан в новогодние праздники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В новогодние каникулы на телефон доверия стали чаще поступать жалобы от екатеринбуржцев на конфликты с родственниками. Об этом 11 января 2017 года сказал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель.

Специалист объясняет эту тенденцию тем, что во время каникул родственники проводят больше времени друг с другом.

—Когда люди находятся вместе, они вспоминают о прошлых обидах, недоговоренностях, что ведет к обострению в семейных отношениях, — отмечает руководитель клиники неврозов.

В целом же за 2016 год третье место среди жалоб на телефон доверия занял алкоголизм.

— Проблемы, связанные с зависимостью и алкоголизмом, по частоте занимают примерно третье место. Это болезненная тема для наших жителей, — сказал психотерапевт.