Екатеринбурженка оказалась в Стамбуле в разгар снегопадов и нафотографировала турецких снеговиков

Непогода на время парализовала жизнь города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Жительница Екатеринбурга Анастасия на некоторое время оказалась заложницей заснеженного Стамбула. Из-за снегопадов 7 января там отменяли все рейсы – всего около 1 600 штук.

Анастасия ждала вылета из Бодрума в Стамбул, который отменяли дважды. Она поделилась впечатлениями о том, как турки переживают снегопады, которые каждый раз застают их врасплох.

– Каждый раз снег в Стамбуле и в городах возле него приводит к обрушению крыш зданий, которые не выдерживают, и авариям, поскольку все улицы находятся под углом 85 градусов. Народ там ложится на спину и катается по улицам как на горках. Убирают улицы не сразу, поскольку у них нет столько техники, – рассказывает Анастасия.

Турки к снегопадам отнеслись с юмором: молодежь и взрослые мужчины вовсю играли в снежки и «запуливали» их даже в окна трамваев.

Особо цепляют глаз снеговики, которые в разгар снегопадов распространились по всему Стамбулу.

– В основном все лепят их в промо-целях, как мы поняли. Снеговик с распростертыми объятиями у входа привлекает клиентов. Ставят их возле магазинов сладостей либо киосков с запчастями для автомобилей. Но есть и во дворах, это чисто для души, – замечает екатеринбурженка.

По словам Анастасии, им с мужем еще повезло. Вылета в Россию из Стамбула они прождали всего 1,5 часа. А вот иностранцам пришлось куда тяжелее. На момент, когда екатеринбуржцы улетали домой, те ждали вылета в аэропорту не первый день.

Ниже: фото из аэропорта