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Екатеринбурженка оказалась в Стамбуле в разгар снегопадов и нафотографировала турецких снеговиков

Екатеринбурженка оказалась в Стамбуле в разгар снегопадов и нафотографировала турецких снеговиков
16+
Фото: Анастасия Панькова
Непогода на время парализовала жизнь города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Жительница Екатеринбурга Анастасия на некоторое время оказалась заложницей заснеженного Стамбула. Из-за снегопадов 7 января там отменяли все рейсы – всего около 1 600 штук.

Анастасия ждала вылета из Бодрума в Стамбул, который отменяли дважды. Она поделилась впечатлениями о том, как турки переживают снегопады, которые каждый раз застают их врасплох.

– Каждый раз снег в Стамбуле и в городах возле него приводит к обрушению крыш зданий, которые не выдерживают, и авариям, поскольку все улицы находятся под углом 85 градусов. Народ там ложится на спину и катается по улицам как на горках. Убирают улицы не сразу, поскольку у них нет столько техники, – рассказывает Анастасия.

Турки к снегопадам отнеслись с юмором: молодежь и взрослые мужчины вовсю играли в снежки и «запуливали» их даже в окна трамваев.

Особо цепляют глаз снеговики, которые в разгар снегопадов распространились по всему Стамбулу.  

– В основном все лепят их в промо-целях, как мы поняли. Снеговик с распростертыми объятиями у входа привлекает клиентов. Ставят их возле магазинов сладостей либо киосков с запчастями для автомобилей. Но есть и во дворах, это чисто для души, – замечает екатеринбурженка.

  • По словам Анастасии, им с мужем еще повезло. Вылета в Россию из Стамбула они прождали всего 1,5 часа. А вот иностранцам пришлось куда тяжелее. На момент, когда екатеринбуржцы улетали домой, те ждали вылета в аэропорту не первый день.

Ниже: фото из аэропорта

Турецкий котик

Следы от кошачьих лап

Голодная чайка на окне отеля

Заснеженный город

Рыбаки не теряют надежды 

Парочка снеговиков

Этот персонаж явно рук турецкого мужчины

Радостный снеговик

Снежная баба возле магазинчика

И даже так!

Почему-то туркам очень нравится утеплять их снеговиков

А еще - любят они снабжать их тематической атрибутикой

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Юнна Зузенкова, 11.01.2017, 12:10
Тэги: Туризм, Эксклюзив
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