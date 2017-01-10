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Новая маршрутная схема Екатеринбурга: какие маршруты общественного транспорта отменят с 1 июля этого года

Новая маршрутная схема Екатеринбурга: какие маршруты общественного транспорта отменят с 1 июля этого года
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
В администрации города представили план развития маршрутной сети до 2019 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Екатеринбурге с 1 июля этого года отменят 114 маршрутов движения общественного транспорта. Такое постановление подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Документ касается разработки и внедрения новой маршрутной схемы движения общественного транспорта в столице Урала.

В частности, в официальном документе утвержден полный поэтапный план реализации новой транспортной сети, который начнет конкретно работать с 1 июля 2017 года. По крайней мере, именно с этого числа екатеринбуржцы почувствуют изменения на себе – будет отменено в общей сложности 114 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.

Какие маршруты отменят в Екатеринбурге с 1 июля

Автобусные маршруты:

  • № 1 «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово»
  • № 2 «Ботаническая – Радиотехникум»
  • № 4 «УрФУ – Ново-Свердловская ТЭЦ»
  • № 5 «Восточная – п. Калиновский»
  • № 9 «Южная – п. Шабровский»
  • № 10 «Восточная – п. Изоплит»
  • № 11 «Южная – п. Горный Щит»
  • № 11 м «Южная – п. Верхнемакарово»
  • № 12 «Южная подстанция – ТСЦ МЕГА»
  • № 13 «ДМБ № 9 – пл. 1905 года»
  • № 13А «пл. 1905 года – Уралтехгаз»
  • № 15 «ТЦ Сибирский тракт – Пехотинцев»
  • № 17 «Южная – п. Рудный»
  • № 18 «Академический – УрФУ»
  • № 19 «Химмаш – пл. 1905 года»
  • № 20 «пл. 1905 года – Пехотинцев»
  • № 21 «Железнодорожный вокзал – Краснолесье»
  • № 22 «Институт связи – п. Палкинский Торфяник»
  • № 23 «Железнодорожный вокзал – УНЦ»
  • № 24 «пл. Коммунаров – п. Широкая Речка»
  • № 25 «Радиотехникум (МЕГА) – Высоцкого»
  • № 26 «ТРК Глобус – СТЦ МЕГА»
  • № 27 «ЖБИ (Новгородцевой) – СТЦ МЕГА»
  • № 28 «Радиотехникум – ГКБ № 7»
  • № 29 «п. Исток – Компрессорный – ст. Кольцово»
  • № 31 «Железнодорожный вокзал – Трактовая»
  • № 32 «Драмтеатр – Компрессорный»;
  • № 37 «Елизавет – СТЦ МЕГА»
  • № 38 «Радиотехникум – Химмаш»
  • № 42 «Сосновый Бор – Академический»
  • № 43 «Онуфриева – пр. Седова»
  • № 45 «Восточная – п. Исток»
  • № 46 «Академический – пл. 1905 года»
  • № 48 «Фабрика Авангард – Широкая Речка»
  • № 50 «17-я Мехколонна – УрФУ»
  • № 54 «Краснолесье – УрФУ»
  • № 56 «УЗТМ – п. Садовый»
  • № 56Б «УЗТМ – п. Березит»
  • № 57 «Пехотинцев – Елизавет»
  • № 57А «Пехотинцев – Елизавет»
  • № 60 «ТЦ «Карнавал» – Синие камни»
  • № 61 «Пехотинцев – 40 лет ВЛКСМ»
  • № 63 «Контрольная – Лесное»
  • № 64 «Компрессорный – Мичуринский»
  • № 69 «пл. Коммунаров – п. Мичуринский»
  • № 73 «Совхозная – ДМБ № 9»
  • № 76 «Зоологическая – Синие камни»
  • № 81 «п. Кольцово – ТЦ «Дирижабль»
  • № 85 «Институт связи – п. Медный»
  • № 95 «Институт связи – оз. Чусовское»

Маршрутки:

  • № 01 «Железнодорожный вокзал – аэропорт «Кольцово»
  • № 04 «КОР – Новомосковский рынок»
  • № 05 «Академический – Химмаш»
  • № 06 «МЕГА – ДМБ № 9»
  • № 08 «Хлебокомбинат № 3 – Таганская»
  • № 09 «Заречный – Промышленный»
  • № 010 «Синие камни – НПЦ «Онкология»
  • № 011 «Базовый – Пехотинцев»
  • № 012 «Елизавет – Академический»
  • № 014 «Академический – ДМБ № 9»
  • № 016 «Академический – Южная подстанция»
  • № 018 «17-я Мехколонна – ф-ка «Авангард»
  • № 019 «Елизавет – Академический»
  • № 021 «7 Ключей – ст. Шарташ»
  • № 024 «Хлебокомбинат № 3 – 2-я Новосибирская»
  • № 026 «СТЦ МЕГА – Кольцово»
  • № 030 «Ф-ка «Авангард» – Ботаническая»
  • № 033 «Парк Победы – УрФУ»
  • № 034 «Уралобувь – СТЦ МЕГА»
  • № 035 «Ботаническая – Уралтехгаз»
  • № 039 «Кольцово – пл. 1905 года – ТЦ «Сибирский тракт»
  • № 042 «ТЦ «Дирижабль» – Химмаш»
  • № 043 «Железнодорожный вокзал – п. Северка»
  • № 045 «Железнодорожный вокзал – НПЦ «Онкология»
  • № 047 «Птицефабрика – Громова»
  • № 052 «Ф-ка «Авангард» – Онуфриева»
  • № 053 «Коммунистическая – Ползунова»
  • № 054 «Синие камни – 17-я Мехколонна»
  • № 056 «Уралобувь» – Сосновый бор»
  • № 059 «Гипермаркет «ДОМ» – ТЦ «Сибирский тракт»
  • № 060 «Гипермаркет «ДОМ» – ТК КОР»
  • № 063 «Белая башня – УрФУ»
  • № 067 «ТЦ «Сибирский тракт» – СТЦ МЕГА»
  • № 070 «Парк Хаус – Академический»
  • № 077 «Солнечный – КОР»
  • № 082 «Монтажников – КОР»
  • № 083 «Монтажников – Сосновый бор»

Трамвайные маршруты:

  • № 1 «Вторчермет – ВИЗ»
  • № 2 «ВИЗ – Фрезеровщиков»
  • № 3 «ЦПКиО – ВИЗ»
  • № 4 «Южная – Шарташ»
  • № 7 «7 Ключей – Эльмаш»
  • № 9 «ЦПКиО – Керамическая»
  • № 15 «Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ»
  • № 16 «Шарташ – Эльмаш»
  • № 17 «Машиностроителей – Эльмаш»
  • № 18 «ВИЗ – Шарташ»
  • № 19 «Волгоградская – Машиностроителей»
  • № 20 «ЦПКиО – Шарташ»
  • № 21 «ЦПКиО – Волгоградская»
  • № 22 «Машиностроителей – УГТУ-УПИ – Машиностроителей»
  • № 24 «Площадь 1-й пятилетки – 7 Ключей»
  • № 27 «Керамическая – Железнодорожный вокзал – Керамическая»
  • № 31(А) «40 лет ВЛКСМ – Железнодорожный вокзал – пл. Коммунаров –
  • 40 лет ВЛКСМ»
  • № 34 «Ботаническая – Керамическая»

Троллейбусные маршруты:

  • № 3 «Посадская – Академическая»
  • № 6 «Химмаш – Академическая»
  • № 9 «Железнодорожный вокзал – табачная фабрика «Альвис»
  • № 11 «Начдива Онуфриева – гостиница «Свердловск»
  • № 12 «Коммунистическая – Академическая»
  • № 18 «Академическая – Железнодорожный вокзал – ТЮЗ – Академическая»
  • № 19 «Академическая – ТЮЗ – Железнодорожный вокзал – Академическая»
  • № 20 «Ботаническая – Академическая»

Первые комментарии

В Сети уже появились первые комментарии относительно отмены маршрутов. В частности, высказался руководитель образовательной программы уральского филиала ГЦСИ Дмитрий Москвин на своей странице в социальной сети Facebook.

– Интересно, сколькими инфарктами, нервными срывами, истериками, трагическими опозданиями обернется столь радикальная смена транспортной схемы Екатеринбурга? Вот ездит человек лет 40 одним и тем же трамваем, приходит 2 июля 2017 года и ждет-ждет-ждет... Интернетами этими вашими он, конечно, не пользуется. Газеты не выписывает, по ТВ смотрит 1 и 2 каналы. В общем, надо пригласить в город антропологов, социологов и психологов для изучения последствий этого эксперимента, – написал он.

План развития транспортной сети

Помимо этого, в Екатеринбурге разработали план развития транспортной сети, который рассчитан до 2019 года.
Например, за этот период в городе должны построить или переоборудовать новый остановки общественного транспорта, приобрести новые автобусы, организовать движение по выделенным линиям для трамваев, запустить для светофоров алгоритм работы под общественный транспорт.

Остановочные комплексы будут оборудованы посадочными площадками, ограждениями, навесами, скамьями, информационными цифровыми табличками, дорожными знаками и схемами маршрутов.

Этапы внедрения схемы

План Срок исполнения
Установление маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом (автобус) I полугодие 2017 года
Проведение торгов на право заключения муниципальных контрактов I полугодие 2017 года
Отмена отдельных маршрутов С 01.07.2017
Создание на базе «Центра организации движения» Центра управления пассажирскими перевозками I полугодие 2017 года
Строительство и реконструкция остановок общественного транспорта

2017 год (1-й этап), 2018 – 2019 годы (2-й этап)
Создание системы информирования участников движения о графиках движения транспорта общего пользования

2018 – 2019 годы (2-й этап)

Приобретение 60 низкопольных автобусов

 31.01.2017
Организация движения трамваев по выделенным линиям

Весенне-летний период 2017 года (1-й этап); 2018 – 2019 годы (2-й этап)
Оснащение полос движения пневмоколесного общественного транспорта приборами фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

2017 года (1-й этап); 2018 – 2019 годы (2-й этап)
Разработка и внедрение алгоритмов управления светофоров, отдающих приоритет общественному транспорту

2017 года (1-й этап); 2018 – 2019 годы (2-й этап)
  • Напомним, что новую маршрутную сеть Екатеринбурга презентовали на «Иннопроме-2016». Ее разработкой занимался фонд развития городов «Город.ПРО» вместе с американским специалистом, урбанистом Джарретом Уокером
  • Согласно проекту, в Екатеринбурге вместо существующих 128 маршрутов общественного транспорта должно остаться 58. Главная ее суть – добираться до конечной точки за счет частых пересадок.
  • Сегодня маршрутная сеть Екатеринбурга представлена 136 регулярными маршрутами (коммерческие предприятия – 56 автобусных маршрутов, МОАП – 32, ТТУ – 30 трамвайных и 19 троллейбусных).
  • Перевозка пассажиров осуществляется 464 автобусами большого и особо большого класса, 455 трамваями и 250 троллейбусами, а также 1040 автобусами среднего и малого класса от коммерческих перевозчиков.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Дмитрий Шевалдин, 11.01.2017, 19:06
Тэги: Общественный транспорт, Дороги, Авто
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