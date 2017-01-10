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На уборку и обновление стелы «Европа-Азия» под Екатеринбургом уйдет почти полмиллиона из городского бюджета

На уборку и обновление стелы «Европа-Азия» под Екатеринбургом уйдет почти полмиллиона из городского бюджета
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Фото: ekbgrad.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Екатеринбурге на обновление и содержание стелы «Европа — Азия» мэрия планирует потратить 450 тысяч рублей. На сайте госзакупок 11 января объявлен аукцион для определения исполнителя работ.
 
Как написал znak.com, в техзадании отмечено, что компания, победившая в аукционе, должна будет за сутки устранить разрушения или неисправности самой стелы, которые могут нанести ей посетители. Также исполнитель контракта должен будет убирать мусор на площадке, заниматься содержанием и обслуживанием деревянного столба для размещения табличек-указателей, а также очищать от снега, грязи и пыли стеклянные мемориальные доски памятника Татищеву.
  • Контракт планируется заключить с января сроком на несколько месяцев: до 30 сентября 2017 года. Итоги аукциона будут подведены 16 января. 

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Марина Подкорытова, 11.01.2017, 19:55
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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