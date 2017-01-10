В Екатеринбурге перекроют не расчищенные от снега улицы

ГИБДД пригрозила коммунальным службам закрыть дороги со снежными накатами.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
ГИБДД пригрозила коммунальным службам перекрыть екатеринбургские улицы, с которых не убран снег, сообщили в отделе пропаганды автоинспекции Екатеринбурга 10 января.
Сотрудники ГИБДД проверили состояние улиц в Екатеринбурге после обильных снегопадов и выявили многочисленные нарушения. Из-за осадков и не убранного вовремя снега на дорогах образовались снежные накаты, которые создают опасную ситуацию для автомобилей. Так, на улицах Белореченской и Посадской высота колеи достигла 10 сантиметров, что является недопустимым.
После проверки автоинспекторы составили 33 протокола в отношении коммунальных служб и выдали 65 предписаний на устранение нарушений. Если же коммунальщики проигнорируют требование автоинспекции, полицейские перекроют не очищенные от снега улицы.
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С начала 2017 года в Екатеринбурге произошло 543 ДТП, в которых один человек погиб и пострадали 15. Среди причин каждой из этих аварий - плохо расчищенные дороги.