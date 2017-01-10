С родственников пропавшей Дарьи Зембицкой из Нижнего Тагила потребовали выкуп

Сестре исчезнувшей девушки стали поступать странные сообщения с требованием денег.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Несколько дней силовики области, а также волонтеры ищут 28-летнюю Дарью Дембицкую из Нижнего Тагила, мать двоих детей. Сегодня ее сестре поступило сообщение с требованием выкупа за Дарью, пишет «КП-Екатеринбург» сегодня, 11 января.

Поиски продолжаются

Единственный след пропавшей - пятна крови возле оставленного автомобиля. Сейчас пока добровольцы прочесывают местность, силовики отрабатывают все версии ее пропажи. В том числе похищение ради выкупа.

Конкретную сумму не называют

- На мою страницу «ВКонтакте» стали поступать требования заплатить выкуп за мою сестру. Конкретную сумму эти неизвестные не называют. Но предлагают заплатить деньги за то, чтобы вернуть сестру, - говорит сестра пропавшей, Екатерина.

Такие же сообщения поступили родителям пропавшей девушки. Родственники пока не вступают в переписку с неизвестными, опасаясь мошенников. Однако полицейские отрабатывают все версии.

Напомним, сообщение о пропаже матери двоих детей Дарьи Зембицкой начали поступать накануне. Девушка вышла утром прогреть машину, чтобы отвезти детей в садик, и исчезла. Машину Дарьи нашли припаркованной возле ее дома на улице Булата Окуджавы, 7. Рядом с ней родственники увидели пятна крови, которые кто-то припорошил снегом. По странному совпадению, с сайта застройщика «Магнитострой», где хранятся записи с камер видеонаблюдения этого двора, исчезла одна единственная запись – от той самой даты 9 января, когда пропала Дарья.

Дарья Зембицкая воспитывала двоих маленьких сыновей. С мужем она развелась, но продолжала общаться. Сейчас дети находится у папы.

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