Жители Екатеринбурга тратят на жизнь примерно столько же, как горожане в Анкаре, Каракасе и Коломбо

У нас дешевле жить, чем в Москве, но дороже, чем в Новороссийске.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
Сервис исследования Numbeo составил карту с уровнями стоимости жизни в разных городах мира. Екатеринбург с довольно невысокими цифрами оказался где-то ближе к концу списка.
Стоимость жизни в России, по данным исследователей, на 44,3% ниже, чем в США. Это касается покупки вещей, питания в ресторанах и кафе, а также аренде жилья.
По данным сайта, в среднем, по Екатеринбургу, перекусить в недорогом кафе обойдется в 400 рублей, поесть на двоих в ресторане - 1500, выпить капучино - 100 рублей, бутылка вина 400 рублей, поездка 26 рублей, такси от 100, аренда квартиры от 15 тысяч.
В Москве индекс стоимости жизни составляет 47.7, в Санкт-Петербурге 44.3. Екатеринбург на третьем месте с индексом 38.6, далее Казань - 37.7 и Новосибирск - 35.5.
Стоимость жизни в Екатеринбурге находится примерно на одном уровне с Анкарой и Антальей в Турции, Каракасе в Венесуэле, Коломбо в Шри-Ланке.
Если же брать карту мира, то самыми дорогими странами, судя по красному цвету значков, стали Швейцария, Бельгия, Нидерланды, штаты Вашингтон, Филадельфия, Денвер, Сан-Франциско в США, Анкоридж в Аляске, острова Багамы и Бермуды, Австралия и Новая Зеландия, Япония, Южная Корея и Кувейт.
Самыми дорогими городами мира стали Гамильтон, Женева, Цюрих, Гонконг, Сингарпур
Меньше всего индекс стоимости жизни, судя по исследованию, в Украине, Белоруссия, Индии, Малайзи и Мексике.
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