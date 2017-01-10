В центре Екатеринбурга установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Объект появится в Историческом сквере в конце января 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Историческом сквере Екатеринбурга к концу января 2017 года появятся часы отсчета до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщил 10 января в эфире телеканала «41-Домашний» замглавы городской администрации Алексей Кожемяко.

Полгода назад власти Екатеринбурга выбрали Исторический сквер в качестве места для установки часов отсчета до ЧМ-2018 . Расположение объекта должно было соответствовать нескольким требованиям, например, пешая доступность, пешеходный трафик, попадание под камеры видеонаблюдения или в регулярно охраняемую зону, возможность подключения к электрокоммуникациям.

Наряду с Историческим сквером городские власти рассматривали парк имени Маяковского и площадку напротив главного корпуса УрФУ. Часы обратного отсчета будут установлены ровно за 500 дней до начала чемпионата.

Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу будут установлены во всех городах, которые примут матчи мундиаля. В Казани, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону такие объекты уже установлены, всего городов-организаторов 11.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Всего на подготовку города к мундиалю потратят 19 миллиардов рублей.

Ранее в Екатеринбурге открыли две экспозиции, посвященные ЧМ-2018.

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