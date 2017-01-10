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В центре Екатеринбурга установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В центре Екатеринбурга установят часы обратного отсчета до ЧМ-2018
16+
Фото: vk.com/rossiya2018
Объект появится в Историческом сквере в конце января 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Историческом сквере Екатеринбурга к концу января 2017 года появятся часы отсчета до чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщил 10 января в эфире телеканала «41-Домашний» замглавы городской администрации Алексей Кожемяко.

Все материалы о подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 читайте здесь

Полгода назад власти Екатеринбурга выбрали Исторический сквер в качестве места для установки часов отсчета до ЧМ-2018. Расположение объекта должно было соответствовать нескольким требованиям, например, пешая доступность, пешеходный трафик, попадание под камеры видеонаблюдения или в регулярно охраняемую зону,  возможность подключения к электрокоммуникациям. 
 
Наряду с Историческим сквером городские власти рассматривали парк имени Маяковского и площадку напротив главного корпуса УрФУ. Часы обратного отсчета будут установлены ровно за 500 дней до начала чемпионата.
  • Часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу будут установлены во всех городах, которые примут матчи мундиаля. В Казани, Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону такие объекты уже установлены, всего городов-организаторов 11. 
  • В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Всего на подготовку города к мундиалю потратят 19 миллиардов рублей.
  • Ранее в Екатеринбурге открыли две экспозиции, посвященные ЧМ-2018.

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Маша Шмурыгина, 11.01.2017, 16:08
Тэги: ЧМ-2018
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