В Екатеринбурге Макаровский мост будут полностью перекрывать во время реконструкции

Запрет на движение будет действовать в различные периоды работ.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
Власти Екатеринбурга будут полностью перекрывать Макаровский мост на этапах его реконструкции, сообщил 10 января в эфире телеканала «41-Домашний» замглавы городской Администрации Алексей Кожемяко.
В скором времени Администрация Екатеринбурга проведет конкурс на определение подрядчика, который займется реконструкцией Макаровского моста. На эти цели в 2017 году предусмотрено почти два миллиарда рублей в бюджетах области и города.
Победитель конкурса будет выбран в марте этого года. Строительство дублера моста начнется в 2017 году и закончится осенью 2019-го, на различных этапах реконструкции подрядчик будет полностью перекрывать движение на Макаровском мосту.
- На первом этапе реконструкции строители проведут демонтаж части Макаровского моста на ширину одного ряда арок со стороны Университета путей сообщения, построят рядом с мостом новую конструкцию длиной почти 255 метров из трех рядов арок, перенесут инженерные сети на новую часть моста и реконструируют улично-дорожную сеть рядом с мостом на улицах Челюскинцев и Гражданской.
- Первый этап реконструкции завершится в 2019 году.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!