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В Екатеринбурге Макаровский мост будут полностью перекрывать во время реконструкции

В Екатеринбурге Макаровский мост будут полностью перекрывать во время реконструкции
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Фото: Архив НАШЕЙ
Запрет на движение будет действовать в различные периоды работ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Власти Екатеринбурга будут полностью перекрывать Макаровский мост на этапах его реконструкции, сообщил 10 января в эфире телеканала «41-Домашний» замглавы городской Администрации Алексей Кожемяко.
 
В скором времени Администрация Екатеринбурга проведет конкурс на определение подрядчика, который займется реконструкцией Макаровского моста. На эти цели в 2017 году предусмотрено почти два миллиарда рублей в бюджетах области и города.
 
Победитель конкурса будет выбран в марте этого года. Строительство дублера моста начнется в 2017 году и закончится осенью 2019-го, на различных этапах реконструкции подрядчик будет полностью перекрывать движение на Макаровском мосту. 
  • На первом этапе реконструкции строители проведут демонтаж части Макаровского моста на ширину одного ряда арок со стороны Университета путей сообщения, построят рядом с мостом новую конструкцию длиной почти 255 метров из трех рядов арок, перенесут инженерные сети на новую часть моста и реконструируют улично-дорожную сеть рядом с мостом на улицах Челюскинцев и Гражданской.
  • Первый этап реконструкции завершится в 2019 году.

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Новая схема Макаровского моста

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Маша Шмурыгина, 11.01.2017, 09:11
Тэги: Дороги, Видео, Строительство
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