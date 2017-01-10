В Екатеринбурге Макаровский мост будут полностью перекрывать во время реконструкции

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Запрет на движение будет действовать в различные периоды работ. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017 Власти Екатеринбурга будут полностью перекрывать Макаровский мост на этапах его реконструкции, сообщил 10 января в эфире телеканала «41-Домашний» замглавы городской Администрации Алексей Кожемяко. В скором времени Администрация Екатеринбурга проведет конкурс на определение подрядчика, который займется реконструкцией Макаровского моста . На эти цели в 2017 году предусмотрено почти два миллиарда рублей в бюджетах области и города. Победитель конкурса будет выбран в марте этого года. Строительство дублера моста начнется в 2017 году и закончится осенью 2019-го, на различных этапах реконструкции подрядчик будет полностью перекрывать движение на Макаровском мосту. На первом этапе реконструкции строители проведут демонтаж части Макаровского моста на ширину одного ряда арок со стороны Университета путей сообщения, построят рядом с мостом новую конструкцию длиной почти 255 метров из трех рядов арок, перенесут инженерные сети на новую часть моста и реконструируют улично-дорожную сеть рядом с мостом на улицах Челюскинцев и Гражданской.

Первый этап реконструкции завершится в 2019 году. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Новая схема Макаровского моста

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