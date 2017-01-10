В Екатеринбурге закрылся еще один супермаркет «Семь ключей»

В городе остались лишь четыре торговые точки сети.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
Старейшая торговая сеть Екатеринбурга «Семь ключей» закрыла еще один супермаркет, на этот раз на улице Шейнкмана, сообщает ЕТВ 11 января.
Из семи супермаркетов сети сейчас в Екатеринбурге работают только четыре. Две точки прекратили работу в 2016 году, третью закрыли накануне. По словам представителей «Семи ключей», это вынужденные меры, однако компания не планирует полностью уходить с рынка.
По словам аналитика консалтинговой компании «Консул» Валерия Димировича, во время кризиса региональные ритейлеры испытывают серьезные проблемы, вызванные снижением покупательского спроса и конкуренцией со стороны многочисленных торговых точек федеральных сетей.
- На месте «Семи ключей» на улице Шейнкмана появится супермаркет «Елисей», сообщает E1.ru.
- Торговая сеть «Семи ключей» работает в Екатеринбурге с 1997 года.
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