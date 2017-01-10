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В Екатеринбурге профессор УрФУ умер на рабочем месте

В Екатеринбурге профессор УрФУ умер на рабочем месте
16+
Фото: Wikimedia Commons
52-летний преподаватель скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Профессор Уральского федерального университета умер на рабочем месте, сообщает Ura.ru сегодня, 11 января, со ссылкой на источник в вузе.
 
Профессор Химико-технологического института УрФУ Юрий Моржерин скоропостижно скончался во время рабочего дня. Профессору стало плохо, его коллеги вызвали реанимацию, однако врачи не смогли спасти мужчину. По предварительной информации, у преподавателя случился сердечный приступ.
 
По словам студентов УрФУ, после прибытия реанимации к университету приехал похоронный автомобиль. 
  • Юрию Моржерину было 52 года. Он окончил химический факультет Уральского государственного университета в 1986 году, с 2004 года трудился на кафедре технологии органического синтеза УГТУ-УПИ.

профессор урфу умер на рабочем месте

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Маша Шмурыгина, 11.01.2017, 16:57
Тэги: ВУЗ, Смерть
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