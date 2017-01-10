В Екатеринбурге профессор УрФУ умер на рабочем месте

52-летний преподаватель скоропостижно скончался из-за проблем с сердцем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
Профессор Уральского федерального университета умер на рабочем месте, сообщает Ura.ru сегодня, 11 января, со ссылкой на источник в вузе.
Профессор Химико-технологического института УрФУ Юрий Моржерин скоропостижно скончался во время рабочего дня. Профессору стало плохо, его коллеги вызвали реанимацию, однако врачи не смогли спасти мужчину. По предварительной информации, у преподавателя случился сердечный приступ.
По словам студентов УрФУ, после прибытия реанимации к университету приехал похоронный автомобиль.
- Юрию Моржерину было 52 года. Он окончил химический факультет Уральского государственного университета в 1986 году, с 2004 года трудился на кафедре технологии органического синтеза УГТУ-УПИ.