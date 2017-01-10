В Екатеринбурге пропал десятилетний ребенок

Иван сбежал из Центра помощи семье и детям в Екатеринбурге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Екатеринбурге полиция второй день разыскивает 10-летнего Ивана Юрченко, сообщили в УМВД по городу 11 января.

Иван ушел из Центра социальной помощи семье и детям «Отрада» на улице Байкальской, 37а, днем 10 января 2017 года. До сих пор местонахождение мальчика неизвестно, с законными представителями на связь он не выходил.

Приметы Ивана: рост 155 сантиметров, среднее телосложение, черные короткие волосы. В день пропажи на мальчике были черная куртка и черные брюки, личных вещей у ребенка при себе не было.

Сообщить информацию о местонахождении Ивана можно по телефонам (343) 356-42-06, 252-02-02, 8-922-614-87-46 (служба по делам несовершеннолетних) или 02.

С 9 января полиция ищет 28-летнюю жительницу Нижнего Тагила, мать двоих детей, пропавшую по дороге на работу.

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