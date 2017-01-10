Екатеринбуржцев попросили поделиться фотографиями Городского пруда для выставки

Организаторы полагают, что в личных архивах горожан хранятся ценные снимки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Центр фотографии «Март» призвал жителей Екатеринбурга поделиться снимками Городского пруда для будущей выставки. О старте акции корреспонденту НАШЕЙ 11 января 2017 года рассказал руководитель центра Артем Беркович.

По его словам, цель выставки — показать, как формировался облик Городского пруда и окружающее его пространство.

— Эта выставка является историческим исследованием. Для меня лично подготовка к выставке является надеждой на личное открытие. Возможно, у кого-то из жителей в семейном архиве есть фото, которые представляют особый интерес, ценность, — сказал Беркович.

Горожане могут принести в центр «Март» любые фотографии связанные с прудом — пейзажные снимки, сюжетные зарисовки, фотопортреты или групповые фотографии.