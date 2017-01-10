Оперный певец Дмитрий Хворостовский начал в больнице готовиться к концерту в Екатеринбурге

В конце декабря пришлось отменить концерт артиста в связи с пневмонией.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Концерт Дмитрия Хворостовского в Екатеринбурге, намеченный на февраль этого года, состоится. Пока еще находясь в больнице, артист начал репетировать перед предстоящим концертным туром по России.

Оперный певец пошел на поправку после того, как был госпитализирован с диагнозом «пневмония» в одну из петербургских больниц, пишет «КП-Урал».

По словам организаторов российского тура артиста, все билеты на концерт Дмитрия Хворостовского в Екатеринбурге действительны.

– Огромная просьба к зрителям сохранить эти билеты и выбранные лучшие места. Все концерты Дмитрия Хворостовского проходят с большими аншлагами и, сдав билеты, организаторы не смогут гарантировать зрителю наличие новых билетов и хороших мест, – заявили они.

Тем не менее, новая дата концерта еще неизвестна, лишь только то, что он пройдет в феврале этого года. Поэтому организаторы просят владельцев билетов позвонить в центральные офисы Городских зрелищных касс и Кассир.ру и оставить свое имя и телефон. О новой дате концерта в Екатеринбурге обязательно сообщат каждому зрителю.