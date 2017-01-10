Лицо хорошее, а человек… оказался разбойником. В Екатеринбурге поймали мужчину, напавшего с ножом на продавца магазина

Налетчик ограбил торговый павильон на улице Чкалова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

В Екатеринбурге задержали мужчину, который подозревается в разбойном нападении на продуктовый павильон в Ленинском районе, сообщает сегодня, 11 января, местное Отделение по связям со СМИ УМВД России.

На Чкалова в Екатеринбурге ограбили магазин

Накануне в магазин, расположенный на улице Чкалова, около 22.00 вошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал деньги. Женщина-продавец была вынуждена отдать ему выручку. В тот момент в кассе было 15 000 рублей. После того, как мужчина ушел с добычей, реализатор позвонила в полицию.

Налетчик признался в разбойном нападении

Вооружившись приметами налетчика, сыщики угрозыска организовали розыск нападавшего и уже на следующий день установили его личность, а вскоре и задержали подозреваемого. Им оказался екатеринбуржец 1989 года рождения, ранее судимый за похожее преступление. Продавец ограбленного магазина его опознала, и мужчине пришлось признать свою вину. Часть похищенных денег он успел потратить, остальные у него были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», максимальное наказание по которой – до десяти лет лишения свободы. До суда подозреваемый будет находиться под стражей.

Полиция обращается к гражданам, которые могли пострадать от действий данного человека, с просьбой сообщать в ближайший территориальный отдел внутренних дел, а также по телефону 356-42-04 либо 02.

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