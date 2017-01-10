Ставим рекорды: в новогодние каникулы Екатеринбург накрыло месячной нормой снега

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

С начала зимы в Екатеринбурге выпало уже больше среднегодовой нормы осадков. Несмотря на рекорды, которые бьет погода по снегопадам и холодам, вице-мэр Евгений Липович на совещании сегодня, 11 января, наказал до конца недели убрать весь город от снежных заносов.

Как уточнил вице-мэр, с начала зимы в столице Урала выпало 140,8 миллиметра осадков при среднегодовой норме в 132,5 миллиметра.

Главный квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб отметил, что замглавы администрации Екатеринбурга по транспорту, благоустройству и экологии наказал убирать улицы лучше, чище и быстрее.

— Для районов поставлена задача: когда потеплеет, убрать накаты с дорог, расчистить тротуары, вывезти снег. Нужно закончить все это к концу недели, — рассказал Беззуб.

Местные синоптики уточнили, что только за новогодние каникулы, с начала января, в Екатеринбурге уже выпала месячная норма осадков. Также стоит напомнить, что в этом сезоне снег пришел в город рано: еще в начале октября.