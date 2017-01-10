В магазинах Асбеста обнаружили десятки литров нелегальной спиртосодержащей жидкости

Полиция и сотрудники Роспотребнадзора изъяли 150 литров непищевой жидкости с содержанием спирта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017

Из магазинов Асбеста полицейские изъяли 158 литров спиртосодержащей непищевой продукции, сообщили в областном управлении МВД сегодня, 11 января.

Полиция изъяла 158 литров спиртосодержащей жидкости в Асбесте

Полиция и управление Роспотребнадзора проверили торговые точки Асбеста, итогом рейдов стали 158 литров спиртосодержащей жидкости, которые изъяли из магазинов. Всего были проверены 46 объектов торговли – 28 киосков и 16 магазинов и торговых центров.

Два жителя Асбеста незаконно продавали бутылки со спиртосодержащей жидкостью

Жители Асбеста и ближайших поселков самостоятельно сообщали в полицию о продаже спиртосодержащих жидкостей, благодаря этому полицейские обнаружили двух нелегальных торговцев алкогольной продукцией: один продавал спиртосодержащую жидкость по ночам из жилого дома, другой развозил бутылки на личной машине.

Изъятую продукцию отправили на анализ, который покажет наличие в ней опасных веществ. По всем выявленным фактам незаконной продажи спиртосодержащих жидкостей идет проверка.

Напомним, в России действует 30-дневный запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта, введенный после трагедии в Иркутске, где от употребления «Боярышника» скончались почти 80 человек.

27 декабря в Екатеринбурге 59-летняя женщина умерла после употребления косметического лосьона, две бутылки которого она вместе с супругом приобрела накануне в магазине рядом с домом.

28 декабря в квартире на Уралмаше нашли тела двух мужчин, которые накануне распивали антисептик на спирту.

29 декабря в Нижнем Тагиле двое мужчин умерли после употребления непищевого спирта метанола, еще один госпитализирован с отравлением.

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