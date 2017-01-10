Вдова застреленного в Реже врача решила требовать компенсацию за его смерть у любовницы

Уголовное дело в отношении Алексея Куренного прекращено «в связи со смертью обвиняемого».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.01.2017
Вдова застреленного в Реже врача, Дениса Перевощикова, хочет получить моральную компенсацию с его бывшей любовницы, чей муж, Алексей Куренной, и лишил его жизни 1 декабря. Дикая история произошла в режевской больнице. Об этом написал портал e1.ru 11 января.
— Женщина интересовалась у следователя, ведущего дело, возможно ли обратиться в гражданском порядке для возмещения ее семье морального вреда. Несмотря на то, что убийца ее мужа тоже мертв, она хочет привлечь к ответственности его вдову, — уточнил заместитель руководителя следственного отдела по городу Реж СУ СКР по Свердловской области Ярослав Корелин.
По мнению вдвовы Перевощиковой, именно Алена Куренная спровоцировала супруга-полицейского на стрельбу. Сама Куренная о готовящемся иске пока ничего не знает.
- Трагедия произошла в Реже ночью 1 декабря 2016 года. 29-летний сотрудник ППС Алексей Куренной заехал домой на ужин и прочитал переписку своей жены, которая работает медсестрой в Режевской больнице, с ее начальником, Денисом Перевощиковым. Из нее Алексей узнал, что у них были любовные отношения.
- Взяв служебное оружие, оскорбленный мужчина поехал в больницу, где застрелил заведующего отделением Лениса Перевощикова и тут же покончил жизнь самоубийством.
- Как рассказали родные и друзья, Алексей очень любил жену и души не чаял в их двухлетнем сыне.
- Уголовное дело по статье «Убийство» в отношении Алексея Куренного прекращено «в связи со смертью обвиняемого».