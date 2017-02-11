В Екатеринбурге зрители уходили из зала: московская актриса напилась и сорвала спектакль

Продюсер обвинила во всем Татьяну Кравченко, которая не приехала «по причине алкогольного опьянения».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

В Екатеринбурге зрители уходили с московского спектакля во Дворце молодежи 10 февраля из-за того, что не приехали обещанные актеры. Как рассказала продюсер, их подвела народная артистка России Татьяна Кравченко из-за того, что напилась.

В пятницу, 10 февраля, написал e1, оказался сорван спектакль «Здравствуйте, я ваша теща» на площадке Дворца молодежи. Вместо ожидаемых известных московских артистов на сцену вышли совершенно другие. Зрители, для которых билеты стоили от 2 тысяч рублей и выше, возмущались и уходили из зала. Предупредили их только объявлением в фойе в вечер спектакля.

— Приехал неизвестно кто. Люди стали выходить из зала прямо посреди спектакля. Непонятно, как сейчас возвращать деньги, — написали очевидцы в соцсетях.

В объявлении организаторы указали, что одна из актрис не смогла выйти на сцену из-за алкогольного опьянения, а у второго семейные сложности.

Фото: читатели e1.

Продюсер сорванного в Екатеринбурге спектакля «Здравствуйте, я ваша теща» Нина Литвинова выложила видеообъяснение на Youtube. По ее словам, организаторы несколько дней пытались дозвониться до Татьяны Кравченко, но их звонки она проигнорировала, отключив телефон. Также она не приехала и в Тюмень.