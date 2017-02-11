Какую весну обещают синоптики Уралу и Екатеринбургу в 2017 году

«Предсказыватели погоды» солидарны с ежом Пыхом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.02.2017

Через 17 дней наступит весна. По прогнозам синоптиков российского Гидрометцентра, по градусам март среди всех многолетних значений будет в 2017 году теплее, чем обычно.

Весна 2017 будет переменчивой

По многочисленным исследованиям ученых смогли установить, что по средней температуре трех месяцев весны на Урале каждый год температура повышается примерно на половину градуса по Цельсию. Поэтому весной 2017 года на Урале практически каждый день будем выбирать, что надевать на ноги: теплые ботинки или резиновые сапоги.

В целом погода весной 2017 года не будет сильно отличаться от ожидаемой в этот период. Аномальных похолоданий или, наоборот, повышений температуры не стоит бояться.

Март на Урале прогнозируется недружелюбным, погода будет похожа на февральскую. Первая неделя марта, скорее всего, пройдет под зимним настроением. Ощущение приближающегося тепла будет весьма туманным, ведь устойчивая минусовая температура -6-7 ночью и -2-3 днем вряд ли смогут кого-то сильно обнадежить.

Апрель порадует сухостью и солнечностью в отличие от марта. Но также возможны половодья и холодные циклоны.

Лето обещают жарким и сухим

А вот лето 2017 года в Екатеринбурге действительно будет очень жарким и знойным. В июле будет тепло, температура составит 23-25 градусов днем. Хотя в ночное время температурный столбик существенно понижается: в среднем до отметки +12. Осадков будет мало, месяц действительно станет знойным и, можно даже сказать, засушливым. Погода летом в основном будет характеризоваться как безветренная, за исключением августа.