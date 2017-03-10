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«Пользоваться или нет?»: известные екатеринбуржцы высказались по поводу прослушки смартфонов спецслужбой США

«Пользоваться или нет?»: известные екатеринбуржцы высказались по поводу прослушки смартфонов спецслужбой США
16+
Фото: pixabay.com
Корреспондент НАШЕЙ поинтересовался, будут ли они ограничивать себя в использовании гаджетов или нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

На днях скандально известная организация WikiLeaks рассекретила очередную порцию информации о том, как ЦРУ следит за людьми по всему миру. Сам по себе этот факт уже не вызывает никаких сомнений да и мало кого удивляет. Однако методы, которые используют западные спецслужбы, действительно поражают.
 
Как сообщается на сайте WikiLeaks, ЦРУ использует хакерские программы, позволяющие следить за людьми с помощью их же гаджетов, компьютеров и даже через современные «умные» телевизоры. Якобы, будучи зараженными вредоносным программами,  они могут лишь «претворяться» выключенными, а на самом деле записывать все происходящее вокруг с помощью микрофонов. После чего записи поступают прямиком на сервера американских спецслужб.
 
Там же говорится о том, что в ЦРУ разработаны технологии,  позволяющие перехватывать данные практически со всех смартфонов. Причем, даже использование мессенджеров, позиционируемых в качестве защищенных, якобы не является для них преградой. И при необходимости американская спецслужба будто бы тоже может получить доступ к переписке, перехватив трафик еще до того, как он будет зашифрован.   
 
Мы решили узнать, что думают на этот счет известные екатеринбуржцы, которые, как и все остальные сейчас, ежедневно прибегают к помощи гаджетов не только в личных целях, но и по работе. При этом некоторым из них приходится обсуждать по телефону или в интернет-переписке довольно серьезные вопросы. 
 
Поэтому первым делом вопрос «Будете ли вы теперь как-то ограничивать себя в использовании гаждетов?» корреспондент НАШЕЙ задал главе Екатеринбурга Евгению Ройзману.
 
Фото: egd.ru
 
Его ответ был краток.

– А зачем? Мы, что, кого–то в своей стране боимся? Я не боюсь, поэтому не вижу в этом смысла, – ответил Евгений Вадимович. 

Но, так или иначе, точка зрения главы грода пересекается и с мнениями других известных уральцев на этот счет.
 
«Меньше знаешь – крепче спишь»
 
Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских заявил, что эта информация не стала для него какой-то сенсацией. Поэтому он отнесся к этому спокойно.
 
Фото: wikipedia.org

– Так как прекрасно понимаю, что отследить, прослушать и подсмотреть что-то с помощью современных технологий можно без труда, – считает политик. – Потому я бы здесь рекомендовал, особенно представителям органов власти, взвешивать информацию прежде, чем обсуждать ее по телефону, отправлять по почте. Люди должны прекрасно понимать, к чему это может привести. Надо быть аккуратными при общении, особенно с помощью современных средств связи. Потому что все это контролируется и в любой момент может быть использовано против них. Что касается лично меня, то мне здесь бояться нечего. Потому что, во-первых, я прекрасно отдаю себе отчет, что можно выносить на обсуждение, а что нельзя. Во-вторых, я не сильно стремлюсь владеть информацией, которая попадает под гриф «секретно». Не зря же у нас есть такая хорошая поговорка: «Меньше знаешь – крепче спишь». Но, чтобы успокоить наших граждан, скажу откровенно, что получить доступ к информации, которая является государственной тайной,  не так-то просто. Потому что все это находится под надежным контролем. И даже если где-то проходит обсуждение этой информации, я вас уверяю, ни одно электронное устройство не сможет записать, подслушать или подглядеть, если это происходит в специально предназначенном для этого защищенном помещении. Я говорю, предположим даже, о Госдуме. Даже если идет обсуждение информации, являющейся гостайной, я вас уверяю, что здесь невозможно как-либо ее зафиксировать. Наши спецслужбы, надо отдать им должное, по этой части тоже работают хорошо и продуктивно.

Для серьезных тем – старый телефон
 
Следующий, с кем мы созвонились, стал наш земляк Алексей Столяров, более известный как пранкер Лексус, для которого телефон – это, не только средство общения, но и его основное «оружие» при розыгрыше людей, в том числе западных политиков. 
 
Фото: личная страница Алексея Столярова / Facebook.com

– История о том, что спецслужбы могут подключиться к любому гаджету – это совершенно не новость, а факт. Более того, и наши спецслужбы имеют такую возможность. И есть специальные центры и серверы, как у них, так и у нас, которые могут отслеживать трафик. Другой вопрос в том, что нужно достаточно много людей, чтобы анализировать его. А это гораздо сложнее. Я думаю, что такого штата, чтобы следить за всеми, даже у ЦРУ нет. Потому что людей очень много, и собирать информацию с телевизоров или с телефонов просто было бы невозможно, – со знанием дела рассказал пранкер. –  Что касается меня, то есть более-менее безопасные программы, такие, как Telegram, которыми следует пользоваться при обсуждении каких-то щепетильных вопросов. Ну а так-то уже давным-давно многие люди отказались обсуждать серьезные темы по гаджетам. И обычно это делается либо лично, либо для этого  используется обыкновенный телефон, на котором нет никаких приложений. То есть старый телефон. Уже как-то сложно будет отследить весь трафик, который через него проходит. Но тут уже другой вопрос, потому что это можно сделать через телефонные компании. Но для ЦРУ это будет гораздо сложнее. 

– Но вы же вряд ли поменяете смартфон на старый телефон?

– Я его не поменяю, но я не буду по нему обсуждать какие-то важные вопросы.

«Если  вы не сдалали ничего плохого, то  зачем бояться?»
 
То, что людей подслушивают через их же гаджеты, подтвердил и глава Уральской ассоциации операторов связи Леонид Блинов.
 
Фото: личная страница Леонида Блинова / Facebook.com

– Технически это на самом деле все возможно и делается. Это стопроцентно. Что у нас, что у них. Мы можем прослушивать и просматривать любой трафик за любым человеком. – буквально слово в слово повторяет он слова предыдущего оратора.– Просто тут момент такой, что, если необходимо прослушать 100 человек, нужно 100 прослушивателей. То есть невозможно прослушивать все и всех. Поэтому люди прослушиваются по какой-то наводке или в результате оперативной слежки. То есть, если конкретного человека надо прослушать, его все равно прослушают. Будут наблюдать, жучки в квартире ставить. Это где-то с 60-х годов уже делают. Сейчас просто технологии быстрее стали. И телевизоры показывают и гаджеты передают – это все легко делается. Нужно ли как-то себя ограничивать? Ну, тут решает каждый сам. У меня, например, есть много знакомых, которых вообще нет в соцсетях. Пользуются максимум только почтой и старыми программами для общения типа QIP. То есть они не пишут в сети о себе никакой информации, не публикуют фотографии из Таиланда, не указывают друзей и свои контакты. Есть люди, которые ограничивают себя так. Но если вы ничего плохого не сделали, то зачем бояться? Если у вас спокойная тихая жизнь, то ради бога – пишите и выкладывайте фото в соцсетях, так как вы никому не нужны и неинтересны. Зачем тратить время, ресурсы и деньги, чтобы слушать кого-то неинтересного?  А  чтобы следить за интересным, найдется много других способов без гаджетов и соцсетей. Поэтому я не считаю, что этого бояться надо. И потому себя не ограничиваю. По той простой причине, что мне нечего скрывать. 

При этом специалист в области сотовой связи полушутя заметил, что дальше будет еще хуже. Ведь в скором будущем несложно будет определить даже местоположение каждого человека. Так как уже сейчас в телефоны, машины и даже телевизоры встраивают GPS–датчики.
 
«Мы вряд ли кому–то интересны, сколько щеки не надувай»
 
Последним, кто поделился своим мнением по этому поводу стал депутат екатеринбургской городской думы и бизнесмен Дмитрий Головин, которого очень развеселил наш вопрос.
 
 
Фото: личная страница Дмитрия Головина / vk.com

– Как тщеславного человека, вы подталкиваете меня на то, чтобы я начал разговаривать с телевизором. То есть садиться и в надежде достучаться до ЦРУ, что-то ему сообщать. Я представляю, как это будет выглядеть. Просто прекрасно!  – рассмеявшись, ответил народный избранник. – А если серьезно… Отслеживают–то по какой причине?  Чтобы, скажем так, предотвратить, если кто-то из людей что-то плохое задумал. А если вы ничего плохого не задумываете и ни с кем об этом не договариваетесь, если в вашем лексиконе нет слов «бомба», «Путин», «взорвать» и всего прочего, – вот сейчас подключились все, кто только может, в том числе наши спецслужбы (опять смеется депутат), – то, в принципе, опасаться нечего. Ну, узнают, допустим, про то, что вы любите жареную картошку. Но вам это вряд ли нанесет какой-то ущерб. Я приучаю себя к тому, что мы живем в открытом информационном обществе, где тайн практически не остается. И просто не нужно делать каких-то непотребных вещей, если не хочешь, чтобы люди о них узнали. А так… Мы вряд ли кому-то интересны, сколько щеки не надувай. У нас нет никаких новых разработок, высоких технологий. А если человек придумывает что-то такое высокотехнологичное, он сам на Запад уезжает, увозя информацию в своей голове и претворяя ее в жизнь уже там.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Светлый, 11.03.2017, 16:30
Тэги: Высокие технологии, Политика, Интервью
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