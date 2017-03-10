«Пользоваться или нет?»: известные екатеринбуржцы высказались по поводу прослушки смартфонов спецслужбой США

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017
– А зачем? Мы, что, кого–то в своей стране боимся? Я не боюсь, поэтому не вижу в этом смысла, – ответил Евгений Вадимович.
– Так как прекрасно понимаю, что отследить, прослушать и подсмотреть что-то с помощью современных технологий можно без труда, – считает политик. – Потому я бы здесь рекомендовал, особенно представителям органов власти, взвешивать информацию прежде, чем обсуждать ее по телефону, отправлять по почте. Люди должны прекрасно понимать, к чему это может привести. Надо быть аккуратными при общении, особенно с помощью современных средств связи. Потому что все это контролируется и в любой момент может быть использовано против них. Что касается лично меня, то мне здесь бояться нечего. Потому что, во-первых, я прекрасно отдаю себе отчет, что можно выносить на обсуждение, а что нельзя. Во-вторых, я не сильно стремлюсь владеть информацией, которая попадает под гриф «секретно». Не зря же у нас есть такая хорошая поговорка: «Меньше знаешь – крепче спишь». Но, чтобы успокоить наших граждан, скажу откровенно, что получить доступ к информации, которая является государственной тайной, не так-то просто. Потому что все это находится под надежным контролем. И даже если где-то проходит обсуждение этой информации, я вас уверяю, ни одно электронное устройство не сможет записать, подслушать или подглядеть, если это происходит в специально предназначенном для этого защищенном помещении. Я говорю, предположим даже, о Госдуме. Даже если идет обсуждение информации, являющейся гостайной, я вас уверяю, что здесь невозможно как-либо ее зафиксировать. Наши спецслужбы, надо отдать им должное, по этой части тоже работают хорошо и продуктивно.
– История о том, что спецслужбы могут подключиться к любому гаджету – это совершенно не новость, а факт. Более того, и наши спецслужбы имеют такую возможность. И есть специальные центры и серверы, как у них, так и у нас, которые могут отслеживать трафик. Другой вопрос в том, что нужно достаточно много людей, чтобы анализировать его. А это гораздо сложнее. Я думаю, что такого штата, чтобы следить за всеми, даже у ЦРУ нет. Потому что людей очень много, и собирать информацию с телевизоров или с телефонов просто было бы невозможно, – со знанием дела рассказал пранкер. – Что касается меня, то есть более-менее безопасные программы, такие, как Telegram, которыми следует пользоваться при обсуждении каких-то щепетильных вопросов. Ну а так-то уже давным-давно многие люди отказались обсуждать серьезные темы по гаджетам. И обычно это делается либо лично, либо для этого используется обыкновенный телефон, на котором нет никаких приложений. То есть старый телефон. Уже как-то сложно будет отследить весь трафик, который через него проходит. Но тут уже другой вопрос, потому что это можно сделать через телефонные компании. Но для ЦРУ это будет гораздо сложнее.
– Но вы же вряд ли поменяете смартфон на старый телефон?
– Я его не поменяю, но я не буду по нему обсуждать какие-то важные вопросы.
– Технически это на самом деле все возможно и делается. Это стопроцентно. Что у нас, что у них. Мы можем прослушивать и просматривать любой трафик за любым человеком. – буквально слово в слово повторяет он слова предыдущего оратора.– Просто тут момент такой, что, если необходимо прослушать 100 человек, нужно 100 прослушивателей. То есть невозможно прослушивать все и всех. Поэтому люди прослушиваются по какой-то наводке или в результате оперативной слежки. То есть, если конкретного человека надо прослушать, его все равно прослушают. Будут наблюдать, жучки в квартире ставить. Это где-то с 60-х годов уже делают. Сейчас просто технологии быстрее стали. И телевизоры показывают и гаджеты передают – это все легко делается. Нужно ли как-то себя ограничивать? Ну, тут решает каждый сам. У меня, например, есть много знакомых, которых вообще нет в соцсетях. Пользуются максимум только почтой и старыми программами для общения типа QIP. То есть они не пишут в сети о себе никакой информации, не публикуют фотографии из Таиланда, не указывают друзей и свои контакты. Есть люди, которые ограничивают себя так. Но если вы ничего плохого не сделали, то зачем бояться? Если у вас спокойная тихая жизнь, то ради бога – пишите и выкладывайте фото в соцсетях, так как вы никому не нужны и неинтересны. Зачем тратить время, ресурсы и деньги, чтобы слушать кого-то неинтересного? А чтобы следить за интересным, найдется много других способов без гаджетов и соцсетей. Поэтому я не считаю, что этого бояться надо. И потому себя не ограничиваю. По той простой причине, что мне нечего скрывать.
– Как тщеславного человека, вы подталкиваете меня на то, чтобы я начал разговаривать с телевизором. То есть садиться и в надежде достучаться до ЦРУ, что-то ему сообщать. Я представляю, как это будет выглядеть. Просто прекрасно! – рассмеявшись, ответил народный избранник. – А если серьезно… Отслеживают–то по какой причине? Чтобы, скажем так, предотвратить, если кто-то из людей что-то плохое задумал. А если вы ничего плохого не задумываете и ни с кем об этом не договариваетесь, если в вашем лексиконе нет слов «бомба», «Путин», «взорвать» и всего прочего, – вот сейчас подключились все, кто только может, в том числе наши спецслужбы (опять смеется депутат), – то, в принципе, опасаться нечего. Ну, узнают, допустим, про то, что вы любите жареную картошку. Но вам это вряд ли нанесет какой-то ущерб. Я приучаю себя к тому, что мы живем в открытом информационном обществе, где тайн практически не остается. И просто не нужно делать каких-то непотребных вещей, если не хочешь, чтобы люди о них узнали. А так… Мы вряд ли кому-то интересны, сколько щеки не надувай. У нас нет никаких новых разработок, высоких технологий. А если человек придумывает что-то такое высокотехнологичное, он сам на Запад уезжает, увозя информацию в своей голове и претворяя ее в жизнь уже там.