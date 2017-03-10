В Екатеринбурге девушка на дельтаплане зацепилась за деревья во время полета

Летчицу пришлось снимать с деревьев спасателям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

В Екатеринбурге на улице Изоплитной спасатели вызволили дельтапланеристку, которая зацепилась за деревья, сообщили в областном управлении МЧС сегодня, 11 марта.

Девушка зацепилась за деревья, когда летала на дельтаплане над лесной зоной. Прохожие, ставшие очевидцами инцидента, вызвали спасателей - сообщение о происшествии поступило днем 11 марта. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели Службы спасения Свердловской области - всего 12 человек и три спецмашины.

Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на дерево и с помощью спецустройства «кошки» добрались до девушки , чтобы отцепить ее от дельтаплана и спустить на землю.