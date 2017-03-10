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В Екатеринбурге девушка на дельтаплане зацепилась за деревья во время полета

В Екатеринбурге девушка на дельтаплане зацепилась за деревья во время полета
16+
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Летчицу пришлось снимать с деревьев спасателям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

В Екатеринбурге на улице Изоплитной спасатели вызволили дельтапланеристку, которая зацепилась за деревья, сообщили в областном управлении МЧС сегодня, 11 марта.
 
Девушка зацепилась за деревья, когда летала на дельтаплане над лесной зоной. Прохожие, ставшие очевидцами инцидента, вызвали спасателей - сообщение о происшествии поступило днем 11 марта. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части и спасатели Службы спасения Свердловской области - всего 12 человек и три спецмашины.
 
Спасатели с помощью трехколенной лестницы поднялись на дерево и с помощью спецустройства «кошки» добрались до девушки, чтобы отцепить ее от дельтаплана и спустить на землю. 
 
  • Также на место ЧП выезжали врачи полицейские. О состоянии девушки данных пока нет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.03.2017, 16:03
Тэги: Происшествия
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