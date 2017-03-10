В Екатеринбурге провели первую репетицию Парада Победы

Во время тренировки военнослужащие провели строевые смотры и отработали слаженность парадного строя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

В Екатеринбурге впервые в 2017 году провели репетицию военного парада, который пройдет в четь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ЦВО 10 марта.

Военнослужащие в рамках тренировки парада провели строевые смотры, отработали слаженность парадного строя и соблюдение интервалов и дистанций. Всего 9 мая на площади 1905 года в Екатеринбурге в составе пешей колонны торжественным маршем пройдут более 2300 военнослужащих.

В первой репетиции парада участвовали расчеты армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО, мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи и радиационной, химической и биологической защиты, а также расчеты Уральского института противопожарной службы МЧС, свердловского управления ФСИН, Росгвардии, кадетского корпуса, Суворовского военного училища и роты почетного караула Екатеринбургского гарнизона со сводным военным оркестром.

Репортаж НАШЕЙ с Парада Победы в Екатеринбурге в 2016 году смотрите здесь.

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