В Екатеринбурге со здания консульства Испании украли герб

Полиция ищет неизвестных похитителей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

В Екатеринбурге с фасада здания испанского консульства на проспекте Ленина исчез герб, похитители до сих пор не найдены, сообщает veved.ru сегодня, 11 марта.

Герб для консульства был отлит из латуни на заказ испанскими мастерами, а затем доставлен в генеральное консульство Испании, откуда его увезли в Екатеринбург. Стоимость герба - около 320 евро. В испанском консульстве Екатеринбурга обратились к похитителям с просьбой вернуть герб, который является собственностью Испании , а не сувениром.

Герб был прикреплен к зданию консульства с помощью железных болтов. Как похитителям удалось похитить его, оставшись незамеченными, пока неизвестно.

В полиции факт похищения испанского герба подтвердили, сейчас полиция разыскивает воров. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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