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В Свердловской области эпидемия гриппа в 2017 году длилась в полтора раза дольше, чем в прошлом

В Свердловской области эпидемия гриппа в 2017 году длилась в полтора раза дольше, чем в прошлом
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Однако осложнений от гриппа среди свердловчан было существенно меньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Свердловской области длилась в полтора раза дольше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС 10 марта. 
 
По словам замглавы областного управления Роспотребнадзора Андрея Юровских, сезон гриппа 2016-2017 захватил декабрь, январь и начало февраля, а в прошлом году - всего один месяц. Однако заболеваемость среди свердловчан на пике сезона в 2017 году была меньше - 30 тысяч случаев в неделю (в 2016 году - 50 тысяч случаев в неделю). 
 
Все особенности эпидемии в 2017 году были связаны с другим возбудителем - вирусом гриппа АН3N2, он же - гонконгский грипп, об эпидемии которого в начале сезона предупреждала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. В отличие от него, вирус свиного гриппа, бушевавшего в 2016 году, характеризуется взрывным ростом забоелваемости. 
  • Кроме этого, осложнений от гонконгского гриппа среди свердловчан было в несколько раз меньше, чем от свиного в 2016 году. 
  • Подробнее об эпидемии гриппа и ОРВИ в Екатеринбурге и Свердловской области читайте здесь.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.03.2017, 12:26
Тэги: Здоровье, Грипп, Грипп в Екатеринбурге
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