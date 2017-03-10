В Свердловской области эпидемия гриппа в 2017 году длилась в полтора раза дольше, чем в прошлом

Однако осложнений от гриппа среди свердловчан было существенно меньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Свердловской области длилась в полтора раза дольше по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС 10 марта.

По словам замглавы областного управления Роспотребнадзора Андрея Юровских, сезон гриппа 2016-2017 захватил декабрь, январь и начало февраля, а в прошлом году - всего один месяц. Однако заболеваемость среди свердловчан на пике сезона в 2017 году была меньше - 30 тысяч случаев в неделю (в 2016 году - 50 тысяч случаев в неделю).

Все особенности эпидемии в 2017 году были связаны с другим возбудителем - вирусом гриппа АН3N2, он же - гонконгский грипп, об эпидемии которого в начале сезона предупреждала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова. В отличие от него, вирус свиного гриппа, бушевавшего в 2016 году, характеризуется взрывным ростом забоелваемости.