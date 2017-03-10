«Люди с сильным характером!». В Екатеринбурге определили сильнейших параспортсменов по тхэквондо

В соревнованиях приняли участие 17 параспортсменов из Свердловской, Новосибирской, Ярославской, Ленинградской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского АО и Республики Дагестан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

Областной турнир среди параолимпийцев прошел 11 марта в Институте физической культуры. «Кубок Кристалл» в Екатеринбурге – единственные состязания по тхэквондо, кроме Чемпионата России, где спортсмены с ограниченными возможностями могут проявить себя. Турнир призван повысить маленький объем соревнований для параспортсменов.

– Ребята, которые не имеют травм, выступают на соревнованиях по два раза в месяц, имеют богатый спаринговый опыт. У параспортсменов такого удовольствия нет. Сколько бы ты не занимался, ты приезжаешь один раз в год на чемпионат: побился, выиграл или проиграл и уехал. Это неправильно.

Турнир мы проводим второй раз. В прошлом году приехали 11 спортсменов, в этом году – 17. Исходя из того, что на Чемпионате России присутствует всего 60-70 участников, считаю, что наш турнир популяризируется, – сказал организатор турнира Игорь Шайтаров.

В соревнованиях приняли участие 17 параспортсменов из Свердловской, Новосибирской, Ярославской, Ленинградской областей, Алтайского края, Ханты-Мансийского АО и Республики Дагестан.

Тридцатилетний Валерий Базин из Ярославской области в прошлом сварщик. Два года назад мужчина получил травму и потерял обе руки. С тех пор Валерий живет спортом. В 2016 году он стал серебряным призером Чемпионата России.

– Когда я проходил реабилитацию, тренер моего племянника, узнав о трагедии, предложил попробовать заняться тхэквондо. Согласился сразу, дома сидеть мне не хотелось. Если уж так произошло, что потерял руки, надо стремиться, прилагать усилия – тогда найдешь себя.

Спорт дает силу воли и характер, сегодня – это моя жизнь. Я не чувствую себя ущербным, занимаюсь вместе со здоровыми спортсменами. Подсказываем, помогаем друг другу, – поделился Валерий Базин.

Надежда Евшина с раннего детства начала заниматься спортивной акробатикой. Но с сальто и трюками пришлось расстаться. В 1992 году юная Надя попала в автокатастрофу, в результате которой потеряла правую руку. Однако со спортом стойкая уралочка не спешила прощаться.

После прохождения реабилитации девушку пригласили в парасборную по легкой атлетике. В её составе Надежда Евшина стала чемпионкой России по прыжкам в длину с разбега и призером в беге на спринтерские дистанции. Год назад екатеринбурженка увлеклась тхэквондо.

– В центре реабилитации при оформлении группы инвалидности меня заметил физрук и направил в областную Федерацию тхэквондо. Сегодня у меня первый спарринг. С соперницей мы обе выполнили свои задачи. Она профессионал – победила. Мне нужно было попытаться проявить себя, хоть немного, но противостоять и атаковать.

Спорт дает уверенность, силы, здоровье, эмоции побед и поражений и задействованность в жизни, – рассказала Надежда.

Результатом первого выступления на соревнованиях Надежды стала серебряная медаль. Еще одним екатеринбуржцем, поднявшимся на пьедестал почета стал двадцатилетний Илья Саитгареев. Молодой параспортсмен взял бронзу в своей весовой категории.

До армии он занимался тайским боксом и рукопашнымм боем. По последнему виду спорта имеет синий пояс. После армии в результате несчастного случая – удара током – Илья потерял левую руку.

– Первое время было тяжело: и морально, и физически. Ты понимаешь, что уже какие-то вещи не сделаешь, потому что рука одна. Не пойдешь куда-то, потому что будут показывать пальцем.

Тогда я нашел в интернете занятия по тхэквандо, занимаюсь 2,5 месяца. Несмотря на то, что со спортом знаком, здесь все иначе. Но это интересно, развивает ум: начинаешь по-другому думать, выстраивать каждый раз стратегии. Задача на каждый бой – победа. В этот раз не получилось, есть, к чему стремиться. А мнение окружающих меня уже не заботит, – говорит Илья.

Победители и призеры открытого областного турнира «Кубок КРисталл» были награждены кубками и медалями.