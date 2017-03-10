Воспитательница из Екатеринбурга, осужденная за репост видео, дала большое интервью Ксении Собчак

Евгения Чудновец выступила на телеканале «Дождь».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.03.2017

Евгения Чудновец, приговор которой за репост видео отменил Курганский областной суд, дала интервью Ксении Собачак на телеканале «Дождь». Об этом на своей странице в Фейсбуке 11 марта сообщил гражданский муж Евгении Андрей Мясников.

На «Первом канале» Чудновец пытались запретить сниматься в других программах

В эфире «Дождя» Евгения рассказала, что согласилась принять участие в программе Александра Гордона «Мужское и женское» на «Первом канале», но запись задержалась. Кроме этого, в конце передачи в гримерку Евгении пришли сотрудники канала и стали ее ругать за «неправильное платье» и проявления звездной болезни.

Затем представители «Первого канала» заявили Евгении и ее мужу, что они не имеют права участвовать в аналогичных программах на других каналах до выхода этого выпуска в эфир. При этом Евгении пригрозили трехмиллионным штрафом и судом, если она примет участие в других программах, однако екатеринбурженка отметила, что никаких подобных договоров не подписывала, поэтому поэхала на интерью к Собчак.

Осужденная за репост воспитательница верила, что приговор будет условным

Ксения Собчак расспросила Евгению о ее жизни до заключения, об уголовном деле за репост видео, на котором вожатые летнего лагеря издеваются над ребенком. Евгения рассказала, что до последнего верила в то, что приговор не будет реальным. Однако, поняв, что ее действительно могут посадить на пять лет, Евгения обратилась в СМИ.

Первый государственный адвокат Евгении, по ее словам, не понимал, что такое репост, и называл его «репортом». Воспитательница надеялась, что он будет разбираться, однако защитник не стал «глубоко копать».

В колонии Евгения боялась, что ее убьют

Рассказывая о своем заключении, Евгения отметила, что больше всего боялась конфликтов, боялась, что ее могут убить - она знала, что над вожатой, которую посадили по этому делу, издевались в колонии. Во время заключения Евгении говорили, что так ей и надо, так как ее посадили по «позорной» статье.

Евгения также сообщила в эфире, что гражданский муж сделал ей предложение, и показала кольцо. Об этом же в своем сообщении в Фейсбуке рассказал и жених: