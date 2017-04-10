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Стены зданий и промышленные площадки Екатеринбурга летом отдадут уличным художникам

Стены зданий и промышленные площадки Екатеринбурга летом отдадут уличным художникам
16+
Фото: Стенограффия 2015
На фестиваль «Стенограффия» съедутся художники из разных городов России и мира.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в 2017 году пройдет в Екатеринбурге с 30 июня по 15 августа. Постановление о его проведении подписал сити-менеджер Александр Якоб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации сегодня, 11 апреля.

В этом году «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге в седьмой раз. Художники распишут бетонные ограждения строительных и промышленных площадок, технические постройки и стены зданий, тем самым переосмыслив городское пространство.

  • На фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбург съезжаются известные мастера граффити и стрит-арта, профессиональные художники и любители из разных городов России и мира. Они создают десятки новых арт-объектов.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 11.04.2017, 15:20
Тэги: Искусство, Культура
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