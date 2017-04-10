Стены зданий и промышленные площадки Екатеринбурга летом отдадут уличным художникам

На фестиваль «Стенограффия» съедутся художники из разных городов России и мира.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в 2017 году пройдет в Екатеринбурге с 30 июня по 15 августа. Постановление о его проведении подписал сити-менеджер Александр Якоб. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации сегодня, 11 апреля.

В этом году «Стенограффия» пройдет в Екатеринбурге в седьмой раз. Художники распишут бетонные ограждения строительных и промышленных площадок, технические постройки и стены зданий, тем самым переосмыслив городское пространство.