Мэр свердловского города предложил почтить память жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»

Вадим Артемьевских произнес речь на фестивале КВН.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских во время выступления на фестивале КВН призвал участников команд и зрителей вспомнить погибших во время теракта в Санкт-Петербурге «зажигательным смехом». Видео речи мэра появилось в соцсетях 10 апреля.

Артемьевских открыл фестиваль КВН на Кубок мэра, в котором участвовали школьники и студенты, речью со сцены. Глава города отметил, что сегодня КВН проходит в непростое время, поскольку на днях в Санкт-Петербурге произошел теракт, унесший жизни 14 человек.

- Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий, и своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли, - заявил Артемьевских.