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Мэр свердловского города предложил почтить память жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»

Мэр свердловского города предложил почтить память жертв теракта в Петербурге «зажигательным смехом»
16+
Фото: скрин видео
Вадим Артемьевских произнес речь на фестивале КВН.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских во время выступления на фестивале КВН призвал участников команд и зрителей вспомнить погибших во время теракта в Санкт-Петербурге «зажигательным смехом». Видео речи мэра появилось в соцсетях 10 апреля.
 
Артемьевских открыл фестиваль КВН на Кубок мэра, в котором участвовали школьники и студенты, речью со сцены. Глава города отметил, что сегодня КВН проходит в непростое время, поскольку на днях в Санкт-Петербурге произошел теракт, унесший жизни 14 человек. 

- Но я считаю, что сегодня на сцене вы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытывал чувства удовлетворения от своих действий, и своим смехом, своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли, - заявил Артемьевских. 

 
Слова мэра вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Пользователи отметили, что бывшего детского омбудсмена Павла Астахова сняли с должности за аналогичные высказывания, и посетовали, что вместо своей речи Артемьевских мог бы объявить минуту молчания о погибших. 
  • Теракт в Санкт-Петербурге произошел днем 3 апреля - в метро вагона между двумя станциями подорвал себя смертник, Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. На месте взрыва погибли 11 человек, еще трое скончались в больницах. Всего пострадали 49 человек. 
  • Вскоре после взрыва на другой станции метро обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было успешно обезврежено.

 

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Маша Шмурыгина, 11.04.2017, 08:52
Тэги: Видео
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