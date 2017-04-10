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На клумбы и газоны Екатеринбурга потратят 19 миллионов рублей

На клумбы и газоны Екатеринбурга потратят 19 миллионов рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
На эту сумму закупят рассаду, семена и зелень.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

На оформление клумб и газонов в Екатеринбурге в этом году выделили почти 19 миллионов рублей. Тендер на поставку рассады для цветочного оформления объявило муниципальное бюджетное учреждение «Зеленострой». Условия появились на сайте госзакупок.

На эту сумму учреждение закупит 809 тысяч 511 кустов цветочной рассады. Стоимость каждого куста составит 22 рубля 24 копейки.

Также для украшения города закупят 400 кубометров почвогрунта, более 41 тонны мраморной крошки, 8,5 тонн керамзита, 60 килограммов газонной травы, 9,3 килограмма семян настурции и 2 килограмма семян календулы.

  • Заявки на участие в тендере принимают до 28 апреля. Аукцион намечен на 2 мая.
  • Цветочную рассаду будут поставлять с момента заключения контракта по 15 августа этого года.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 11.04.2017, 19:00
Тэги: Деньги
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Горожанин11 апреля 2017, 19:19
Высаживать опять чурки будут?
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