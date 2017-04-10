Первые «сердечные» паспорта раздали жителям Свердловской области

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Уральцы начинают получать «коронарные паспорта». Об этом сообщил главный внештатный специалист- кардиолог областного Министерства здравоохранения, директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.
Разработка российских кардиологов
Впервые «коронарные паспорта» были показаны публике на Иннопроме-2016. Это электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии сердечного здоровья. Паспорт дает возможность четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации.
- Аналогов нашей технологии в мире нет, - прокомментировал Ян Габинский.
Помогали американские программисты
Компьютерные программы разрабатывались в сотрудничестве с российскими и американскими программистами.
- Мы надеемся, что технологией заинтересуются и специалисты в других российских регионах, а также наши зарубежные коллеги. Массовое введение паспортов позволит улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и выявлять такие болезни на более ранней стадии, - сказал Ян Габинский.
- По статистике сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в мире. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной смертности. Если раньше боли в сердце и нитроглицерин были уделом пожилых людей, то теперь ишемическая болезнь сердца не обходит стороной и молодых. Вот почему для обнаружения этого заболевания так необходима своевременная диагностика сердца.