Первые «сердечные» паспорта раздали жителям Свердловской области

На карточке, в электронном виде, собрана вся информация о состоянии здоровья пациента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Уральцы начинают получать «коронарные паспорта». Об этом сообщил главный внештатный специалист- кардиолог областного Министерства здравоохранения, директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Разработка российских кардиологов

Впервые «коронарные паспорта» были показаны публике на Иннопроме-2016. Это электронный документ, содержащий всю информацию о состоянии сердечного здоровья. Паспорт дает возможность четко разделять пациентов на группы и давать им соответствующие рекомендации.

- Аналогов нашей технологии в мире нет, - прокомментировал Ян Габинский.

Помогали американские программисты

Компьютерные программы разрабатывались в сотрудничестве с российскими и американскими программистами.

- Мы надеемся, что технологией заинтересуются и специалисты в других российских регионах, а также наши зарубежные коллеги. Массовое введение паспортов позволит улучшить профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и выявлять такие болезни на более ранней стадии, - сказал Ян Габинский.