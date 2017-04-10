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Прокуратура Екатеринбурга подозревает полицейских и ритуальщиков в сговоре

Прокуратура Екатеринбурга подозревает полицейских и ритуальщиков в сговоре
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о незаконных действиях екатеринбургской ритуальной службы в сотрубничестве с сотрудником местной полиции, сообщили в пресс-службе ведомства 11 апреля.
 
По предварительной информации, екатеринбурженке, у которой умерла мама, позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. После чего он потребовал, чтобы женщина обратилась для организации похорон родственницы в конкретную ритуальную компанию.

— Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Будет установлено, действительно ли женщине звонил именно сотрудник полиции. Также будет устанавливаться его взаимосвязь с данной ритуальной службой. Для чего будут затребованы документы из службы скорой медицинской помощи для установления, в какое подразделение органов внутренних дел направлялась информация об умершей. Кроме того, подлежит установлению, имела ли право данная ритуальная служба заниматься организацией похорон, — уточнили в прокуратуре.

  • По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры. 
  • В Екатеринбурге сотрудник ритуальной службы обокрал пенсионера, у которого умерла жена.      
 
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Марина Подкорытова, 11.04.2017, 20:00
Тэги: Жизнь в городе
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Горожанин11 апреля 2017, 20:50
Кремирование и то по блату,Открыла прокуратура Америку! Сролный брат около своей машины умер около 17 час, и только в 23 часа увезли в морг. Кремировали по блату! Дешевле , чем в земле похоронить! С кремацией ,не могу воспринять.
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