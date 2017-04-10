Прокуратура Екатеринбурга подозревает полицейских и ритуальщиков в сговоре

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о незаконных действиях екатеринбургской ритуальной службы в сотрубничестве с сотрудником местной полиции, сообщили в пресс-службе ведомства 11 апреля.

По предварительной информации, екатеринбурженке, у которой умерла мама, позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. После чего он потребовал, чтобы женщина обратилась для организации похорон родственницы в конкретную ритуальную компанию.

— Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Будет установлено, действительно ли женщине звонил именно сотрудник полиции. Также будет устанавливаться его взаимосвязь с данной ритуальной службой. Для чего будут затребованы документы из службы скорой медицинской помощи для установления, в какое подразделение органов внутренних дел направлялась информация об умершей. Кроме того, подлежит установлению, имела ли право данная ритуальная служба заниматься организацией похорон, — уточнили в прокуратуре.