От науки к монастырю: РПЦ получила особняк на перекрестке 8 Марта — Декабристов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017
Территориальное управление Росимущества Свердловской области отдало Екатеринбургской епархии особняк на перекрестке улиц 8 Марта — Декабристов, сообщается 11 апреля 2017 года на сайте ведомства.
Здание, построенное в 19 веке, является памятником архитектуры. До революции особняк входил в комплекс Ново-Тихвинского женского монастыря.
— В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» ТУ Росимущества в Свердловской области завершена передача в собственность Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви здания Странноприимного дома (монастырской гостиницы), — сообщается на сайте Росимущества.
До передачи здания РПЦ в нем находился Института философии и права УрО РАН.
- 23 марта 2017 года МУГИСО разработало законопроект, который позволяет передать РПЦ здание, закрепленное за Центральной городской больницей в Верхотурье.
- 20 марта 2017 года власти Екатеринбурга заявили, что по просьбе РПЦ автобусную и троллейбусную остановку «Площадь Малышева» в центре Екатеринбурга переименуют в «Большой Златоуст».