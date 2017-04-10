Санитарные врачи предупредили об увеличении числа опасных клещей в Свердловской области

С начала года от клещей уже пострадали два человека.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.04.2017

В лесах Свердловской области в 2017 году прогнозируют увеличение числа опасных клещей. Количество укусов может превысить показатели прошлого года. Об этом сегодня, 11 апреля, предупредили в свердловском Роспотребнадзоре.

В 2016 году в больницы Свердловской области обратились 25 080 человек, к которым присосались клещи. Клещевой энцефалит подтвердили у 99 человек, но летальных исходов не было. Клещевой боллелиоз диагностировали у 528 человек.